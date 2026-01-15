Agenti federali fanno irruzione in una casa per eseguire un arresto dopo aver sfondato la porta d’ingresso con un ariete. Dopo che Renee Nicole Good, una donna di 37 anni, è stata uccisa il 7 gennaio da un agente dell’Immigration and customs enforcement (Ice), a Minneapolis ci sono state grandi proteste contro le forze dell’ordine e le politiche migratorie dell’amministrazione Trump. Il presidente ha risposto mandando altri agenti. Le mobilitazioni contro l’Ice si sono svolte in decine di altre città degli Stati Uniti, tra cui Portland, New York, Boston, Seattle e Los Angeles.