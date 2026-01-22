Israele-Palestina Il 20 gennaio Israele ha avviato la demolizione della sede dell’Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi (Unrwa) a Gerusalemme Est.
Mali Il 16 gennaio il governo ha vietato la circolazione, distribuzione e vendita del giornale Jeune Afrique, accusato di terrorismo e incitamento all’odio. Il mensile panafricano con redazione a Parigi – che nelle ultime settimane ha coperto notizie la della crisi del carburante a Bamako – era già stato vietato in Burkina Faso e Niger, due regimi golpisti alleati del Mali.
