Mali Il 16 gennaio il governo ha vietato la circolazione, distribuzione e vendita del giornale Jeune Afrique, accusato di terrorismo e incitamento all’odio. Il mensile panafricano con redazione a Parigi – che nelle ultime settimane ha coperto notizie la della crisi del carburante a Bamako – era già stato vietato in Burkina Faso e Niger, due regimi golpisti alleati del Mali.