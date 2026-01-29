Secondo uno studio ripreso da El País, le persone sedentarie possono beneficiare molto anche di piccole quantità di esercizio fisico. La ricerca, pubblicata su The Lancet, ha esaminato i dati di 135mila persone con un’età media di 65 anni, concludendo che cinque minuti in più di attività fisica moderata quotidiana (per esempio, una camminata veloce), ridurrebbe il rischio di morte prematura del 10 per cento. Questa percentuale sale a 30 se si è molto inattivi, e a 18 se già ci si muove per nove minuti ogni giorno.