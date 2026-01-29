Il 25 gennaio, al termine di una partita di calcio, alcuni uomini hanno aperto il fuoco in uno stadio di Salamanca, nello stato centrale di Guanajuato. Undici persone sono morte e dodici sono rimaste ferite. Il giorno prima altre cinque erano morte in un attacco armato nella stessa città. “Nel 2025 il Guanajuato è stata la regione più violenta del paese, con 2.035 omicidi. La violenza è provocata dalla lotta per il controllo del territorio tra un cartello locale e il cartello Jalisco nueva generación, il gruppo criminale più potente del Messico”, scrive la Bbc.
