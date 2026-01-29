“Il 25 gennaio Alfredo Romero, il direttore dell’ong venezuelana Foro penal, ha confermato la scarcerazione di almeno 104 prigioneri politici e ha insistito affinché il governo di Caracas pubblichi la lista delle persone che sono state messe in libertà finora”, scrive il sito indipendente Efecto Cocuyo. Invece la presidente ad interim Delcy Rodríguez, che si è insediata dopo l’operazione militare statunitense del 3 gennaio in cui è stato catturato Nicolás Maduro, ha parlato di più di seicento scarcerazioni. Intanto il 23 gennaio gli Stati Uniti avevano attaccato nell’oceano Pacifico orientale una nave sospettata di trasportare droga, uccidendo due persone. È stato il primo attacco dopo la cattura di Maduro. Da settembre 2025 almeno 125 persone sono morte nelle operazioni condotte da Washington nel mar dei Caraibi e nell’oceano Pacifico in nome della lotta al narcoterrorismo. ◆