Un’inchiesta dell’Associated Press ha rivelato che l’esercito russo sta reclutando con l’inganno uomini dal Bangladesh e da altri paesi dell’Asia meridionale come Sri Lanka, Nepal e India per farli combattere nella guerra in Ucraina. L’agenzia di stampa ha intervistato vari bangladesi che hanno raccontato di aver risposto ad annunci di lavoro online che offrivano impieghi in ambito civile e di essere poi stati costretti a firmare contratti con l’esercito di Mosca. Alcuni sapevano che il lavoro era offerto dall’esercito, ma hanno accettato dietro la rassicurazione che non sarebbero mai andati sul campo di battaglia. In realtà sono stati addestrati e costretti con la tortura a combattere. Le famiglie di alcune delle vittime del reclutamento forzato hanno sporto denuncia e chiesto al governo di Dhaka di indagare.