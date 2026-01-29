Continuano gli attacchi a base di denunce del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, scrive Die Tageszeitung. Dopo l’azione legale avviata dal dipartimento di giustizia contro Jerome Powell, il presidente della Federal reserve (Fed, la banca centrale statunitense), il 23 gennaio Trump ha deciso di portare in tribunale il colosso bancario JPMorgan Chase. Il motivo è la decisione dell’istituto di bloccargli i conti bancari dopo i fatti del 6 gennaio 2021, quando migliaia di sostenitori di Trump assaltarono il Congresso a Washington per impedire la conferma della vittoria del democratico Joe Biden alle presidenziali del 3 novembre 2020. Trump chiede un risarcimento di cinque miliardi di dollari.
Questo articolo è uscito sul numero 1650 di Internazionale, a pagina 94.