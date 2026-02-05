Libia Saif al Islam Gheddafi (nella foto, dopo la sua cattura nel 2011), secondogenito del defunto dittatore libico, ricercato dalla Corte penale internazionale per crimini contro l’umanità, è stato ucciso il 3 febbraio nella sua casa ad Al Zintan da uomini armati non identificati.

Tunisia Il 3 febbraio un tribunale d’appello ha confermato lunghe pene detentive per i politici e i dissidenti accusati di cospirazione contro lo stato. Per Rached Ghannouchi, il leader del partito islamista Ennahda, la condanna è aumentata da 14 a vent’anni di carcere.