“Il 1 febbraio la presidente messicana Claudia Sheinbaum ( nella foto ) ha detto che il suo governo invierà generi alimentari e altri beni di prima necessità a Cuba”, scrive La Jornada. L’annuncio è arrivato dopo che gli Stati Uniti avevano minacciato di imporre dazi a tutti i paesi che mandano petrolio all’Avana. Cuba sta affrontando una grave crisi economica, peggiorata dalla sospensione dei rifornimenti di greggio da parte di Washington dopo la cattura del presidente venezuelano Nicolás Maduro lo scorso 3 gennaio.