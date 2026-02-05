◆ La contea di Rudong si trova sulla costa del mar Giallo a nord di Shanghai, lungo la sponda settentrionale dell’estuario del fiume Yangtze. A partire dagli anni cinquanta in questa zona sono state recuperate grandi superfici di terra, trasformando le piane di marea in campi coltivati, stagni per acquacoltura e zone industriali.

Nella parte bassa di quest’immagine il panorama è dominato da una combinazione di zone umide e terreni agricoli, dove si coltivano soprattutto riso, grano, cotone, ortaggi e frutta. La vicinanza del delta dello Yangtze fa sì che una grande quantità di sedimenti sia scaricata in mare, conferendo alle acque costiere una tonalità bruno-giallastra. Questo materiale contribuisce a modellare uno degli ambienti salmastri più dinamici e ricchi di biodiversità del mondo.

La costa e le isolette sono punteggiate da centinaia di stagni per l’acquacoltura. Le forti correnti di marea nell’estuario dello Yangtze favoriscono la circolazione dell’acqua, evitano il ristagno e garantiscono l’afflusso delle sostanze nutrienti, creando ottime condizioni per l’allevamento di pesci e frutti di mare.

La pianura costiera è usata anche per la produzione di energia rinnovabile. Lungo la costa si intravedono diverse centrali fotovoltaiche, e nelle acque dell’estuario sorgono vari parchi eolici.

Nel 2024 le zone umide del Rudong sono state scelte per un progetto di ripristino dell’ecosistema, che ha favorito la ripresa della biodiversità e lo sviluppo dell’ecoturismo nella regione.–Esa

