Che succede con Wikipedia

◆ Il miracolo di Wikipedia, come racconta l’articolo della Neue Zürcher Zeitung (Internazionale 1649), si basa su due elementi purtroppo sempre più rari: l’anonimato e il senso di responsabilità, oltre al tempo dedicato dagli autori e autrici alla creazione e alla correzione dei contenuti. Immagini vuote sbandierate di chi non ha niente da dire pur di mettersi in mostra, dichiarazioni irresponsabili o, peggio, criminali, ovunque e sui social media, un tempo sempre più frammentato, l’uso scriteriato dell’intelligenza artificiale per generare idiozie e falsità, e nel frattempo l’enciclopedia più democratica del mondo rischia il collasso. Ci vorrebbe un altro miracolo per salvarla e per salvarci.

Claudia Dalmastri

Olimpiadi insostenibili

◆ Ho letto gli articoli sulle Olimpiadi di Milano Cortina (Internazionale 1650). Sarebbe stata l’occasione perfetta per potenziare e migliorare le infrastrutture già esistenti (per esempio portare la ferrovia fino a Cortina), ma si è preferita la pista da bob.

Nicola Lucchetta

Quanto fanno bene i nipoti

◆ Mi sono commosso quando ho letto la notizia sul rapporto tra la cura dei nipoti e il cervello dei nonni (Internazionale 1650). Nella mia esperienza e in quella dei miei amici l’impatto sulla salute mentale è evidente. È un legame unico, che si basa sulla tenerezza, sulla trasmissione di esperienze e sul senso di continuità tra le generazioni. Quando partecipano attivamente alla vita dei nipoti, i nonni si sentono utili, riconosciuti e parte integrante della famiglia. Il coinvolgimento nella loro cura può ridurre il senso di solitudine e di isolamento, che sono fortemente associati a depressione e declino cognitivo. In questo scambio crescono entrambe le generazioni.

Antonio E. Nardi

Il mio viaggioda giornalistaad autista di Uber

◆ Ho trovato davvero interessante e toccante l’articolo di Steve Scherer (internazionale.it). Credo sia emblematico per molti aspetti, dall’immigrazione, a quello che succede oggi negli Stati Uniti, alle difficoltà e agli imprevisti che la vita può riservare.

Chiara Arrabito

Errata corrige

◆ Su Internazionale 1650, a pagina 100, la traduzione corretta di resistance training è allenamento di potenziamento.

Errori da segnalare?

correzioni@internazionale.it

Internazionale pubblica ogni settimana una pagina di lettere. Ci piacerebbe sapere cosa pensi di questo articolo. Scrivici a: posta@internazionale.it