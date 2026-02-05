Salute Usare l’intelligenza artificiale per analizzare le mammografie può migliorare l’efficacia degli screening anticancro, aumentando la probabilità di individuare in anticipo i tumori al seno e riducendo del 12 per cento le diagnosi negli anni successivi. È quanto emerge da uno studio condotto su centomila donne svedesi e pubblicato su The Lancet.
Astronomia È stato osservato un ammasso di galassie risalente a un miliardo di anni dopo il big bang, un periodo in cui secondo i modelli attuali l’universo non era ancora abbastanza denso per la formazione di queste strutture. La scoperta è stata descritta su Nature.
