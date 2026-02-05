“Dopo mesi di tensioni tra i governi della Colombia e degli Stati Uniti, l’incontro il 3 febbraio a Washington fra Donald Trump e Gustavo Petro è andato meglio di ogni pronostico”, scrive Cambio. “Mi piaccioni i gringos sinceri”, ha detto Petro, mentre Trump ha dichiarato che “ci siamo trovati molto bene, lui è stato fantastico”. Non sono stati resi noti gli accordi raggiunti, ma i due leader hanno parlato di lotta al narcotraffico, Venezuela ed energia.