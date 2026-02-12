Bacon fa un parallelo tra la situazione del Post e quella della Cbs News, storico canale d’informazione televisivo. In entrambi i casi ai vertici sono arrivate persone – la giornalista Bari Weiss nel caso della Cbs – che hanno spostato a destra la copertura in un momento molto delicato a livello politico. Secondo Bacon negli Stati Uniti c’è un progressivo spostamento della stampa main­stream verso posizioni più accomodanti nei confronti del presidente Donald Trump. In un contesto di pressioni politiche, accuse sistematiche di notizie false e minacce di ritorsioni da parte del governo, molte aziende del mondo dell’informazione preferiscono attenuare il conflitto con il potere. Il risultato è l’erosione di infrastrutture e credibilità costruite in decenni.

Su Slate Alex Kirshner è ancora più netto: “Jeff Bezos ha ucciso il Washington Post”. La crisi del settore è reale – l’intelligenza artificiale riduce il traffico dai motori di ricerca, la pubblicità è crollata, il pubblico si è frammentato – ma per Bezos, uno degli uomini più ricchi del mondo, le perdite del Post sono irrilevanti. Se il giornale è stato “svuotato”, continua Kirshner, è perché un quotidiano coraggioso e indipendente può entrare in rotta di collisione con gli interessi economici del suo proprietario e con un governo incline alla vendetta politica. Il divieto di appoggiare pubblicamente Kamala Harris nel 2024 e la trasformazione della sezione opinioni in uno spazio dedicato a “libero mercato e libertà personali” sono chiari segnali di riallineamento. Dopo quelle scelte più di 200mila lettori hanno cancellato il loro abbonamento. E l’idea che il Post possa conquistare i conservatori con una linea più morbida verso Trump è illusoria, perché quel pubblico s’informa altrove.