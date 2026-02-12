Emanuel Toffolo e Jordan Carraro raccontano, attraverso quattro personaggi, vita e identità dell’isola di Burano, nella laguna di Venezia. Un luogo fragile ma vivo, dove i turisti convivono con una comunità legata a tradizioni e ambiente.
Speculazione immobiliare, gentrificazione e turismo hanno trasformato radicalmente la Berlino conosciuta da Maurizio Spagliardi, che in questo documentario cerca testimonianze ed esempi di resistenza al declino.
Subito dopo la pandemia, che aveva messo le sale cinematografiche in ginocchio, il regista Ciro Formisano ha cominciato un viaggio per raccogliere storie di passione, comunità e resilienza dei cinema d’essai, i più piccoli e preziosi.
L’ungherese Judit Polgár, nata nel 1976, è considerata da molti la migliore scacchista della storia. Ha lanciato la sua sfida al dominio maschile a soli dodici anni, sfidando il campione Garri Kasparov.
Alla scoperta del capolavoro di Art Spiegelman, graphic novel in cui il grande fumettista rielabora la storia del padre, ebreo polacco sopravvissuto ad Auschwitz ed emigrato negli Stati Uniti.
