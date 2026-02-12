Dennis May è morto. Per il mondo è una notizia tra le tante, per S. è il finale sbagliato della propria storia.
Siamo abituati a pensare alle guerre come a eventi isolati, ma i conflitti di oggi, dall’Ucraina al Medio Oriente, sono in realtà i fili di un’unica trama, fatta di armi, interessi e storie.
Una storia intima su cosa significa mettersi alla ricerca di ciò che si è perduto e allontanato, per riscoprire la luce che già esisteva.
In un luminoso giorno di primavera, Annabella Morelli riceve una notizia che getta la sua vita nello scompiglio più totale. Un romanzo sull’abbandono e sul sapersi riconciliare con le proprie radici.
AS3 sta per sezione Alta Sicurezza 3. Un romanzo di voci e di ascolto nato da un laboratorio di scrittura tenuto dall’autore nel carcere di Rebibbia.
