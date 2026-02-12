Veronica Raimo
Non scrivere di me
Einaudi, 160 pagine, 18 euro

Dennis May è morto. Per il mondo è una notizia tra le tante, per S. è il finale sbagliato della propria storia.

Lorenzo Tondo
Trame di guerra
Mondadori, 180 pagine, 19 euro

Siamo abituati a pensare alle guerre come a eventi isolati, ma i conflitti di oggi, dall’Ucraina al Medio Oriente, sono in realtà i fili di un’unica trama, fatta di armi, interessi e storie.

Andrea De Spirt
Troppo risplendere
Il Saggiatore, 160 pagine, 16 euro

Una storia intima su cosa significa mettersi alla ricerca di ciò che si è perduto e allontanato, per riscoprire la luce che già esisteva.

Ève Guerra
Rimpatrio
Feltrinelli, 192 pagine, 18 euro

In un luminoso giorno di primavera, Annabella Morelli riceve una notizia che getta la sua vita nello scompiglio più totale. Un romanzo sull’abbandono e sul sapersi riconciliare con le proprie radici.

Valerio Callieri
AS3
Fandango, 204 pagine, 16,50 euro

AS3 sta per sezione Alta Sicurezza 3. Un romanzo di voci e di ascolto nato da un laboratorio di scrittura tenuto dall’autore nel carcere di Rebibbia.

Internazionale pubblica ogni settimana una pagina di lettere. Ci piacerebbe sapere cosa pensi di questo articolo. Scrivici a: posta@internazionale.it

Questo articolo è uscito sul numero 1652 di Internazionale, a pagina 84. Compra questo numero | Abbonati