Dopo le tensioni tra Stati Uniti e Danimarca per il controllo della Groenlandia, due paesi hanno aperto i loro consolati sull’isola danese. Il 6 febbraio la Francia ha nominato un console a Nuuk, diventando il primo paese dell’Unione europea a farlo. Lo stesso giorno è stato inaugurato anche il consolato canadese. Alla cerimonia, racconta il quotidiano locale Sermitsiaq, era presente la ministra degli esteri di Ottawa, che ha sottolineato tre aspetti su cui si concentrerà la cooperazione: difesa e sicurezza nell’Artico; rafforzamento dell’economia e degli scambi commerciali; approfondimento dei rapporti culturali, testimoniato dalla presenza di una delegazione di inuit canadesi ( nella foto ).