Kosovo Il 9 febbraio la procura della Corte speciale per il Kosovo ha chiesto 45 anni di carcere per l’ex presidente Hashim Thaçi e per tre ex alti ufficiali accusati di crimini di guerra e contro l’umanità.
Spagna Centinaia di agricoltori hanno protestato l’11 febbraio a Madrid contro la politica agricola dell’Unione europea, chiedendo di bloccare l’entrata in vigore dell’accordo commerciale con il Mercosur.
Turchia Il 6 febbraio è stato arrestato Ali Kaya, cognato del sindaco di Istanbul Ekrem İmamoğlu, l’oppositore di Erdoğan in carcere da un anno.
Internazionale pubblica ogni settimana una pagina di lettere. Ci piacerebbe sapere cosa pensi di questo articolo. Scrivici a: posta@internazionale.it
Questo articolo è uscito sul numero 1652 di Internazionale, a pagina 30. Compra questo numero | Abbonati