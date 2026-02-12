2005 La polizia di Palm Beach, in Florida, comincia a indagare dopo che alcune ragazze minorenni hanno raccontato di essere state pagate per dei “massaggi” nella villa del finanziere Jeffrey Epstein e di aver subìto abusi sessuali.

2008 Epstein patteggia con la procura della Florida. Si dichiara colpevole di reati minori e viene condannato a 13 mesi, con la possibilità di uscire dal carcere sei giorni a settimana per lavorare.

2009-2018 Continuano le cause civili e vengono raccolte le deposizioni delle vittime. I racconti descrivono un sistema strutturato di abusi e reclutamento, in cui compare spesso il nome di Ghislaine Maxwell, compagna di Epstein. In questi anni emergono anche informazioni sui rapporti di Epstein con figure potenti, tra cui Donald Trump, che lo frequentò tra gli anni novanta e i primi duemila a New York e in Florida.

2024-2026 Durante la campagna per le presidenziali, Trump promette di rendere pubblici tutti i documenti sul caso e di fare chiarezza sulla morte del finanziere. Una volta alla Casa Bianca cerca invece di bloccare l’uscita di altri fascicoli. Sotto la pressione della sua base elettorale e del congresso, cambia idea. Le successive pubblicazioni aggiungono dettagli sui rapporti tra Epstein e decine di personaggi del mondo politico, economico e culturale, non solo negli Stati Uniti. Ma finora non hanno portato prove di nuovi reati. Npr