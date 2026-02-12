Un’inchiesta della Reuters pubblicata il 10 febbraio ha svelato l’esistenza nel sudovest dell’Etiopia, al confine con il Sudan, di un campo di addestramento per i paramilitari sudanesi delle Forze di supporto rapido (Rsf), finanziato dagli Emirati Arabi Uniti. “L’esistenza del campo è la prima prova concreta del coinvolgimento dell’Etiopia nella guerra sudanese”, scrive l’agenzia. All’inizio di gennaio nella base si addestravano quattromila reclute, in gran parte etiopi. ◆ In una lettera del 7 febbraio il ministro degli esteri etiope ha intimato a quello eritreo di ritirare le truppe del suo paese dalla regione settentrionale del Tigrai, scrive The Reporter. Asmara, però, nega di aver dispiegato le sue forze oltre il confine. I soldati eritrei avevano combattuto a sostegno del governo centrale etiope durante la guerra civile in Tigrai tra il 2020 e il 2022, ma da allora i rapporti tra i due paesi si sono deteriorati.