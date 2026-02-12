La proprietaria di una casa a Rocky Point, nello stato di New York, Stati Uniti, è stata incriminata per crudeltà verso gli animali dopo che i suoi ratti domestici hanno cominciato a riprodursi senza controllo. Secondo Frankie Floridia, presidente della Strong Island animal rescue league, un’associazione animalista, nell’abitazione sono stati trovati più di 450 roditori. “È difficile catturarli perché vivono nelle intercapedini delle pareti”, ha detto Floridia. “Sono dappertutto”. La donna si è dichiarata non colpevole delle accuse e la vicepresidente dell’associazione, Erica Kutzing, ha espresso comprensione: i ratti possono partorire una cucciolata di circa una dozzina di piccoli ogni 20 giorni. “La situazione degenera molto in fretta”, ha spiegato, “quindi se una persona sta già lottando con altri problemi, come il disturbo da accumulo compulsivo, questo la fa sprofondare ancora di più”.