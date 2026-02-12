Salute Le statine non provocano realmente quasi nessuno degli effetti collaterali indicati sui foglietti illustrativi, conclude un’analisi di 19 studi su un campione complessivo di più di 120mila persone, pubblicata su The Lancet. I benefici di questi farmaci, che riducono il rischio di infarto e ictus, sono quindi molto superiori agli effetti avversi.
Spazio Secondo un’analisi delle misurazioni effettuate dalla sonda Juno, pubblicata su Nature, Giove è leggermente più piccolo e meno sferico di quanto si pensava. Il diametro del pianeta all’equatore misura 142.976 chilometri, sette in meno rispetto alle stime precedenti.
