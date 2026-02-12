Secondo un’indagine europea basata su dati ufficiali, tra il 2020 e il 2022 in Francia sono state registrate 107 morti avvenute in custodia o nel corso di operazioni di polizia. Si tratta del numero più elevato tra i paesi europei che rendono disponibili statistiche comparabili. Il Défenseur des droits, l’autorità francese indipendente incaricata della tutela dei diritti fondamentali dei cittadini, ha rilevato che i giovani uomini neri o di origine nordafricana hanno una probabilità fino a 20 volte superiore di essere sottoposti a controlli d’identità rispetto al resto della popolazione. “La violenza istituzionale contro le minoranze è una caratteristica strutturale della società francese fin dall’epoca coloniale, ma non è mai stata affrontata in modo sistematico”, osserva Tommaso Bonaventura, autore della serie Rien ne s’est passé (Non è successo niente). Attraverso una ricerca fotografica cominciata nel 2022 e ancora in corso, Bonaventura sta documentando i luoghi della regione dell’Île-de-France in cui sono morte delle persone durante un’operazione di polizia.