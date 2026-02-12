Secondo un’indagine europea basata su dati ufficiali, tra il 2020 e il 2022 in Francia sono state registrate 107 morti avvenute in custodia o nel corso di operazioni di polizia. Si tratta del numero più elevato tra i paesi europei che rendono disponibili statistiche comparabili. Il Défenseur des droits, l’autorità francese indipendente incaricata della tutela dei diritti fondamentali dei cittadini, ha rilevato che i giovani uomini neri o di origine nordafricana hanno una probabilità fino a 20 volte superiore di essere sottoposti a controlli d’identità rispetto al resto della popolazione. “La violenza istituzionale contro le minoranze è una caratteristica strutturale della società francese fin dall’epoca coloniale, ma non è mai stata affrontata in modo sistematico”, osserva Tommaso Bonaventura, autore della serie Rien ne s’est passé (Non è successo niente). Attraverso una ricerca fotografica cominciata nel 2022 e ancora in corso, Bonaventura sta documentando i luoghi della regione dell’Île-de-France in cui sono morte delle persone durante un’operazione di polizia.
Le immagini ritraggono strade, piazze, ponti e viadotti dall’aspetto ordinato e apparentemente privo di segni di conflitto: “La violenza non ha lasciato tracce visibili: si è trasformata in invisibilità”, afferma l’autore. Il progetto confluirà in un archivio di 365 fotografie, una per ogni giorno dell’anno, accompagnate da lunghe didascalie che ricostruiscono gli eventi accaduti in ciascun luogo e la storia delle persone uccise dalle forze dell’ordine negli ultimi trent’anni. “È attraverso la ripetizione che emerge la banalità della violenza: scene silenziose in cui, in apparenza, non è successo nulla”, conclude Bonaventura.◆
