Tempeste Il ciclone Gezani ha distrutto gran parte della città di Toamasina, sulla costa orientale del Madagascar, provocando almeno venti vittime e decine di feriti. ◆ Almeno 22 persone sono morte nelle alluvioni e nelle frane causate dalle forti precipitazioni in diverse zone della Colombia. ◆ La tempesta tropicale Penha ha colpito le Filippine, provocando almeno 12 vittime e 28mila sfollati. ◆ Il passaggio della tempesta Marta sulla penisola iberica e sul nord del Marocco ha provocato la morte di almeno sei persone e gravi danni alle coltivazioni. È stata la terza tempesta proveniente dall’Atlantico a colpire la regione in due settimane, dopo Kristin

e Leonardo.