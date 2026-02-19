Tra la fine degli anni ottanta e i primi anni duemila, New York è stata attraversata da una scena poetica vivace e alternativa, cresciuta fuori dai circuiti accademici. Al centro di questo fermento c’era il Nuyorican poets café, che è diventato un punto di riferimento per la spoken word, la lettura di versi ad alta voce, e i poetry slam, le gare in cui artisti più noti e persone sconosciute si esibivano recitando poesie davanti a un pubblico che li valutava. Nel 1986, appena trasferitasi a New York da Napoli, la fotografa Lina Pallotta è entrata in quel locale quasi per caso ed è stata subito attirata dalla sua atmosfera. “Ho amato l’energia cruda, viscerale, degli artisti: presentavano storie allo stesso tempo universali e intime, offrendo la loro visione poetica della vita e dell’America”, racconta.