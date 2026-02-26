Rdc Mentre l’esercito congolese intensifica gli attacchi con i droni contro i gruppi armati nell’est, i ribelli dell’M23 hanno reso noto che il 24 febbraio il loro portavoce militare Willy Ngoma ( nella foto ) è stato ucciso in un bombardamento vicino a Rubaya, nel Nord Kivu. Ngoma era tra le persone colpite dalle sanzioni adottate dagli Stati Uniti nel dicembre 2023.