Rdc Mentre l’esercito congolese intensifica gli attacchi con i droni contro i gruppi armati nell’est, i ribelli dell’M23 hanno reso noto che il 24 febbraio il loro portavoce militare Willy Ngoma ( nella foto ) è stato ucciso in un bombardamento vicino a Rubaya, nel Nord Kivu. Ngoma era tra le persone colpite dalle sanzioni adottate dagli Stati Uniti nel dicembre 2023.
Senegal Il 24 febbraio il primo ministro Ousmane Sonko ha annunciato un progetto di legge che inasprisce le pene per le relazioni omosessuali, in un contesto di aumento dell’omofobia.
