Perù Dopo la destituzione del presidente José Jerí, il 18 febbraio il parlamento peruviano ha eletto al suo posto il deputato di sinistra e avvocato José María Balcázar, 83 anni, che avrà il compito di guidare il paese fino alle elezioni presidenziali del 12 aprile. Balcázar era stato indagato per appropriazione indebita e corruzione e nel 2023 aveva suscitato forti polemiche per aver dichiarato che “i rapporti sessuali precoci contribuiscono allo sviluppo psicologico delle ragazze” durante un dibattito sul divieto dei matrimoni infantili.