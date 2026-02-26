Dal 1 al 4 marzo a Milano si svolgerà la decima edizione del PhotoVogue festival. In programma mostre, dibattiti e proiezioni ospitati negli spazi della Biblioteca nazionale Braidense. Il tema scelto per il 2026 è Women by women per riflettere sui tanti modi in cui le donne si rappresentano e si immaginano. L’obiettivo è anche interrogarsi sulla questione della visibilità e dell’autorialità nella società contemporanea. “In un momento in cui i diritti e le identità delle donne sono sempre più spesso oggetto di contestazione, quest’edizione del festival vuole affermare la visione delle donne come una forza distinta, plurale, dinamica e libera di costruire la propria narrazione”, afferma Alessia Glaviano, responsabile del Global PhotoVogue e del festival.
Il percorso espositivo intreccia fotografia, moda e video. Restituisce così punti di vista diversi sulle trasformazioni del ruolo delle donne in vari contesti sociali e geografici, che vanno dalla Francia all’India, dal Libano agli Stati Uniti. Accanto alla sezione principale delle mostre, il festival propone una parte dedicata al panorama culturale contemporaneo asiatico e un focus sull’Ucraina intitolato Futurespective, per raccontare la vita quotidiana in tempo di guerra, cercando di guardare anche verso il futuro. ◆
