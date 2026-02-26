Regno Unito Il 19 febbraio l’ex principe Andrew Mountbatten-Windsor ( nella foto ) è stato arrestato e poi rilasciato, nel giorno del suo 66° compleanno, con l’accusa di “cattiva condotta nell’esercizio delle sue funzioni pubbliche”. L’arresto è legato a nuove accuse emerse nei documenti sul caso Epstein. L’ex principe è accusato di aver condiviso con il finanziere pedofilo Jeffrey Epstein rapporti del governo inglese. Lo scandalo ha coinvolto anche l’ex ambasciatore e ministro laburista Peter Mandelson, arrestato il 23 febbraio e rilasciato su cauzione.