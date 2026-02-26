Molluschi Il mitilo dorato (Limnoperna fortunei, nella foto), un mollusco d’acqua dolce originario della Cina introdotto accidentalmente nei fiumi del Sudamerica negli anni novanta, si sta diffondendo rapidamente nel bacino del Rio delle Amazzoni, scrive Science. Secondo i ricercatori locali questa specie invasiva può provocare gravi danni all’ecosistema e alle attività umane, come la pesca e la produzione di energia idroelettrica.

Naisma

Tartarughe I primi 158 esemplari di tartaruga gigante di Floreana (Chelonoidis niger niger, nella foto) sono stati reintrodotti sulla loro isola d’origine, dove questa sottospecie della tartaruga delle Galápagos era scomparsa a metà dell’ottocento a causa della caccia indiscriminata degli equipaggi delle navi. Nel 2008 un gruppo di scienziati aveva scoperto tracce del suo dna in alcune tartarughe che vivevano su Isabela, un’altra isola dell’arcipelago. Grazie a un programma di riproduzione mirato sono state allevate centinaia di esemplari con un genoma molto simile a quello originario, che saranno gradualmente liberati sull’isola nell’ambito di un vasto progetto di ripristino dell’ecosistema (descritto in un articolo pubblicato su Internazionale 1653).

Dolores Ochoa, Ap/Lapresse

Piogge Almeno trenta persone sono morte e decine risultano disperse nelle alluvioni e nelle frane provocate dalle forti piogge che hanno colpito il sudest del Brasile. ◆ In Portogallo, colpito da una serie di forti perturbazioni atlantiche ravvicinate, il mese di febbraio è stato il più piovoso degli ultimi 47 anni, con un livello di precipitazioni tre volte superiore alla norma.

Neve Una nuova tempesta di neve ha investito gli Stati Uniti orientali, provocando forti disagi e la cancellazione di migliaia di voli. In alcune località del Rhode Island e del Massachusetts è caduto quasi un metro di neve in poche ore, il dato più alto mai registrato.

Terremoti Un sisma di magnitudo 7 ha colpito la costa settentrionale del Borneo. Altre scosse sono state registrate al largo delle Figi e a Taiwan.

Tigri Settantadue tigri sono morte nell’arco di pochi giorni in un parco faunistico in Thailandia, probabilmente a causa di un focolaio di cimurro.

Lupi In seguito alle lamentele degli allevatori per l’aumento degli attacchi contro le greggi di pecore, il governo francese ha autorizzato l’abbattimento di circa duecento lupi, il 21 per cento della popolazione totale stimata nel paese.

