Un mondo di single

◆ Gli articoli dell’Economist sulle persone single sono molto interessanti (Internazionale 1653). Vorrei aggiungere un’altra motivazione per cui i giovani non s’impegnano in unioni legalizzate: il timore, in caso di separazione, di perdere la propria sicurezza economica. Nel frattempo aumenta il numero delle ragazze che fanno congelare i propri ovuli per un eventuale futuro appagamento del desiderio di maternità.

Vincenzo Saponara

◆ Leggo Internazionale da più di dieci anni. Ho sempre cercato una scusa per scrivere alla posta dei lettori. Eccola: “Single mai sposato, lavoro stabile, casa di proprietà. Odio i social, mi piace leggere e andare in palestra :)”.

Simone Monteleone

◆ Ho trovato deludente l’articolo di copertina dell’Economist: nonostante le foto celebrino la scelta delle donne di essere single, il testo sembra scaricare tutta la responsabilità sociale sulle spalle di noi donne, quasi colpevolizzando gli standard elevati nella scelta del partner. Continuare a dipingere gli uomini come vittime delle donne “troppo emancipate ed esigenti” non può contribuire a una vera parità di genere né tantomeno a ripensare a un nuovo modello di genitorialità e di famiglia.

Benedetta Arsuffi

La fine delle libertà a Hong Kong

◆ Nell’articolo sulla condanna all’ex editore Jimmy Lai (Internazionale 1652), a proposito di Hong Kong si legge: “I mezzi d’informazione diventati scadenti, le librerie indipendenti costrette a chiudere e i professori universitari preoccupati per ciò che dicono in aula”. Non vale anche per noi che siamo buoni e democratici (ci diciamo)?

Francesco Masala

Il grande terremoto

◆ Ho letto l’ultimo libro della collana di Internazionale Extra Large e lo consiglio. È molto interessante e trovo preoccupante quanto poco sappiamo al riguardo.

Elda Ruffatto

Surrealismo contro fascismo

◆ Ho letto lo splendido articolo di Naomi Klein (Internazionale 1651). Sono rimasta meravigliata dalla sua lucidità nel descrivere il surrealismo. Mi chiedo perché nelle scuole non si parli di questi temi così importanti.

Luisa Tamburini

Errata corrige

◆ Su Internazionale 1653, nell’articolo a pagina 100, le norme sul lavoro introdotte in Giappone limitano le ore di straordinario a 45 al mese.

