Un’infermiera dell’ospedale Links der Weser di Brema, in Germania, ha notato qualcuno che bussava alla finestra del pronto soccorso: era un cormorano, un uccello capace d’immergersi fino a 45 metri di profondità per catturare i pesci. Questo esemplare però aveva un amo da pesca conficcato nel becco. Il personale medico ha chiesto aiuto ai vigili del fuoco locali, perché le loro giacche e i loro guanti avrebbero garantito una maggiore protezione, e gli operatori sanitari hanno rimosso l’amo. Poi l’uccello è stato liberato.