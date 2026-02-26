Biologia Il nitrito dei cavalli è composto da due suoni distinti, uno a bassa frequenza proveniente dalle corde vocali e un fischio più acuto prodotto dal passaggio dell’aria attraverso la cartilagine della laringe, rivela uno studio su Current Biology. La capacità di emettere due suoni diversi contemporaneamente, comune solo agli esseri umani e a poche altre specie, permetterebbe a questi animali di inviare messaggi complessi.

Archeologia Le donne e i bambini sepolti nel nono secolo aC in una fossa comune a Gomolava, in Serbia, non sono morti a causa di una pandemia ma sono le vittime di un massacro di una brutalità inusuale per quel periodo, probabilmente avvenuto durante un conflitto tra comunità nomadi e stanziali, conclude una nuova analisi dei resti dei 77 corpi pubblicata su Nature Human Behaviour.