Il 16 febbraio quattro persone originarie delle Chagos sono sbarcate su un atollo disabitato dell’arcipelago per protestare contro l’accordo che prevede il trasferimento della sovranità di queste isole dal Regno Unito a Mauritius. L’accordo è stato duramente criticato dal presidente statunitense Donald Trump perché sull’isola di Diego Garcia è presente una base militare anglo-americana. Londra aveva dato l’ordine di espellere le quattro persone, ma un tribunale ha fermato il provvedimento, scrive la Bbc.