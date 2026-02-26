In Cambogia e in Birmania si sta consumando una crisi internazionale nell’indifferenza generale. È la denuncia delle organizzazioni umanitarie dopo la pubblicazione di un rapporto di Amnesty international sulle vittime degli scam center nel sudest asiatico. I sopravvissuti liberati o scappati dai centri delle truffe online – dove si stima siano richiuse centinaia di migliaia di persone provenienti da cinquanta paesi – sono abbandonati per le strade delle città cambogiane senza cibo, documenti né assistenza. In Birmania sono sistemati in parcheggi, campi militari o centri di detenzione. Nell’ultimo anno i governi di Thailandia, Cambogia e Birmania hanno condotto operazioni di polizia contro gli scam center e quasi diecimila persone sono state liberate e poi abbandonate, anche dai loro paesi. Con il rischio che molte di loro tornino a lavorare nei centri. ◆