In occasione della visita del primo ministro canadese Mark Carney (a sinistra) a New Delhi, l’India e il Canada hanno annunciato una serie di accordi, tra cui un contratto da 1,9 miliardi di dollari per la fornitura di uranio all’India, gettando le basi per la firma di un importante accordo commerciale entro la fine dell’anno, scrive Nikkei Asia. “Il nostro obiettivo è portare il commercio bilaterale a 50 miliardi di dollari entro il 2030”, ha dichiarato in hindi il primo ministro indiano Narendra Modi durante una conferenza stampa congiunta con Carney. La visita del premier canadese segna un altro passo avanti nella normalizzazione dei rapporti che si erano molto deteriorati durante gli anni del suo predecessore, Justin Trudeau. Le relazioni tra i due paesi avevano toccato il punto più basso nel 2023, quando Trudeau aveva dichiarato che Ottawa stava indagando su “un potenziale collegamento” tra agenti del governo indiano e l’uccisione di un separatista sikh, Hardeep Singh Nijjar, cittadino canadese. La controversia si era inasprita con l’espulsione reciproca dei diplomatici dei due paesi. ◆