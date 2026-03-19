Vero. I vestiti appena comprati contengono sostanze potenzialmente irritanti per la pelle. Durante il trasporto e la conservazione gli indumenti accumulano polvere e sporco che possono provocare eruzioni cutanee, soprattutto su chi ha la pelle sensibile. Tuttavia, spiega la dermatologa statunitense Shamsa Kanwal, a causare più comunemente le irritazioni sono le sostanze chimiche usate durante la produzione tessile, come fungicidi, agenti di finitura chimica e profumi, che servono a ridurre le pieghe, prevenire macchie e muffa e mantenere i capi profumati.

Non tutte queste sostanze provocano reazioni, ma i coloranti sono tra i principali responsabili, soprattutto quelli azoici, di solito usati sui materiali sintetici come il poliestere. Secondo gli esperti lavare gli abiti prima di indossarli aiuta a rimuovere alcuni potenziali irritanti come l’eccesso di coloranti, i profumi e la formaldeide, usata per mantenere distesi i tessuti.

Quando i capi richiedono il lavaggio a secco, stirarli a vapore o arieggiarli prima di indossarli può aiutare a eliminare i profumi, ma non altre sostanze. È meglio quindi indossare un capo sottile, come una maglietta, sotto gli indumenti che non possono essere lavati con l’acqua. The New York Times