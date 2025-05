Falso. Alcuni pensano che farsi la doccia tutti i giorni possa alterare il microbiota cutaneo, privandolo degli oli protettivi naturali e dei batteri buoni. Si teme che possa seccare la pelle, causando screpolature che permettono a batteri e allergeni di penetrare, con il rischio di sviluppare infezioni e patologie come eczema e psoriasi. Ma un nuovo studio randomizzato controllato che ha coinvolto 438 pazienti con eczema, non ha riportato differenze nei sintomi di chi fa la doccia tutti i giorni e di chi la fa meno spesso. “Che si soffra o meno di eczema, la frequenza dei lavaggi non è correlata a una maggiore secchezza cutanea”, afferma Rosalind Simpson, dermatologa all’università di Nottingham, nel Regno Unito. Tuttavia, il tipo di doccia potrebbe aumentare l’irritazione. “Più a lungo si rimane sotto l’acqua, più la pelle può seccarsi, indipendentemente dalla frequenza. È meglio fare una doccia più breve e non troppo calda”, sostiene Simpson. Anche i saponi, i gel e i prodotti per la rasatura possono fare la differenza: “Sono da preferire prodotti con il minor numero possibile di ingredienti, evitando profumi e conservanti eccessivi”, afferma Simpson. In caso di irritazione si può usare un prodotto emolliente invece del sapone. The Guardian