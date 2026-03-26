Falso. L’idea che strappare un capello bianco ne faccia crescere due è un mito. Il cuoio capelluto è ricoperto di follicoli, e ognuno produce un solo fusto pilifero. Strappare un capello, quindi, non farà crescere più capelli dallo stesso follicolo. “Se fosse così, sarebbe un’ottima soluzione per chi soffre di diradamento” afferma Desmond Tobin, docente di scienze dermatologiche all’University college di Dublino, in Irlanda. Anzi, strappare ripetutamente i capelli può avere l’effetto opposto e, sul lungo termine, impedirne completamente la ricrescita.
Negli anni novanta andava di moda avere sopracciglia sottilissime: molte persone si strappavano i peli in maniera eccessiva e di conseguenza i follicoli smettevano di produrli. “Quando compaiono minuscole gocce di sangue sulla pelle vuol dire che è stato rimosso l’intero follicolo e che non si rigenererà”, spiega Tobin.
La comparsa dei capelli bianchi è in gran parte una questione genetica, afferma il dermatologo, ma ci sono altri fattori che possono accelerare l’invecchiamento biologico, tra cui lo stress cronico, l’insufficienza di sonno e alcune carenze nutritive. I capelli bianchi però non andrebbero considerati in maniera necessariamente negativa: spesso crescono altrettanto bene, e a volte meglio, dei capelli pigmentati. The Guardian
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Questo articolo è uscito sul numero 1658 di Internazionale, a pagina 107. Compra questo numero | Abbonati