Falso. L’idea che strappare un capello bianco ne faccia crescere due è un mito. Il cuoio capelluto è ricoperto di follicoli, e ognuno produce un solo fusto pilifero. Strappare un capello, quindi, non farà crescere più capelli dallo stesso follicolo. “Se fosse così, sarebbe un’ottima soluzione per chi soffre di diradamento” afferma Desmond Tobin, docente di scienze dermatologiche all’University college di Dublino, in Irlanda. Anzi, strappare ripetutamente i capelli può avere l’effetto opposto e, sul lungo termine, impedirne completamente la ricrescita.