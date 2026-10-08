La salute delle donne è stata a lungo trascurata dalla ricerca biomedica. Per molto tempo si è ritenuto che i risultati degli studi condotti sugli uomini fossero applicabili anche alle donne. Oggi sappiamo invece che le differenze biologiche tra i sessi hanno conseguenze importanti. I cromosomi sessuali incidono sul rischio di malattie cardiovascolari, autoimmuni e oncologiche. Anche gravidanza e allattamento producono cambiamenti fisiologici che possono avere effetti sulla salute. E le ovaie svolgono funzioni biologiche che vanno oltre la riproduzione. Le nuove ricerche hanno anche superato i miti sulle terapie ormonali in menopausa, offrendo strumenti più efficaci per gestire le fasi di transizione della vita. Restano però molte lacune, a partire dalla biologia del dolore che presenta differenze tra i sessi ancora poco comprese. Science sollecita una ricerca che riguardi l’intero corso di vita della donna, non solo gli anni fertili: ridurre i finanziamenti significa mettere a rischio la salute delle donne di domani. ◆