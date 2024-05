Mio nipote di sedici anni è un bellissimo ragazzo ma emana un odore insopportabile. I genitori sembrano non farci caso e io più che dirgli di fare due docce al giorno non so che fare. –Zia Giulietta

Tra i motivi per cui i neonati ci piacciono tanto c’è anche il fatto che sanno di fiori e sapone. Lo dice una ricerca dell’università Friedrich-Alexander, in Germania, secondo cui il motivo di questo profumo irresistibile è un’alta quantità di un chetone rilasciato dai bambini piccoli. La stessa ricerca, però, ha rivelato che le ascelle degli adolescenti hanno un odore simile a un misto di formaggio, capra e urina provocato da due particolari sostanze non presenti nei bambini. Un mix poco allettante che un articolo del Guardian ha ribattezzato eau de teenager . A questo va aggiunto che i bambini piccoli li laviamo noi con frequenza e cura mentre gli adolescenti devono faticosamente acquisire l’arte dell’igiene personale, che a sua volta è figlia di due arti ancora più difficili da sviluppare: il senso del dovere e il saper vincere la pigrizia. Spesso dove non arriva l’educazione arriva il contesto esterno: quando un’amica farà notare a tuo nipote che puzza, l’incentivo a lavarsi sarà molto alto. Se poi è una ragazza che gli piace, sarà altissimo. E comunque i ragazzi stanno provando a puzzare meno: il New York Times racconta che, grazie a un trend che si sta diffondendo su TikTok, gli adolescenti maschi hanno scoperto il mondo dei profumi di marca anche molto costosi. Resta da vedere l’effetto di queste fragranze insieme al mix di formaggio, capra e urina.

