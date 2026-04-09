Prima di tutto vorrei dire che per i genitori dei tuoi nipoti la tua presenza mi sembra una gran comodità: ad avercene di zii come te che danno una mano a gestire e intrattenere i bambini! E poi, cosa più importante, ci tengo a dirti che nessuno dovrebbe spingerti a definire un tuo modo di essere “certe cose”. Certe cose quali, esattamente? Il fatto che anche tu t’innamori, che provi attrazione per qualcuno, che vuoi costruire un progetto di coppia, che vuoi restare un single incallito? Se tu fossi etero nessuno ti chiederebbe di nascondere a dei bambini la tua vita sentimentale e quindi è importante essere coscienti che nessuno può farlo neanche se sei gay. Quindi, se i genitori ci tengono a essere loro a parlare con i figli di omosessualità, ben venga, ma che lo facciano allora e ti tirino fuori al più presto da questa impasse. Altrimenti spiega a tua sorella che non c’è neanche bisogno di grandi annunci: devi solo essere libero di raccontare se ti piace un ragazzo, se stai vedendo qualcuno, se sei preoccupato perché in Italia non hai gli stessi diritti degli altri o se hai una passione irrefrenabile per Lady Gaga. Di parlare della tua vita, insomma. Tanto con i bambini non c’è bisogno di usare etichette, gli basta che tu sia te stesso senza nessuna forma di censura.

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