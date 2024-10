Sei come la poesia moderna

Un poco brutta, un poco fredda

E non ti capisco

In qualche modo tuttavia mi piaci

Ti ripeti spesso

E non completi i tuoi pensieri

Ti ripeti spesso

E non completi i tuoi

Le tue idee saltellano a tutto spiano

Non devo capirti

Le tue idee saltellano a tutto spiano

Sbucci le patate meglio di me

A volte vorrei che tu fossi più bella

Dici: sono così sottosopra

Così sotto e così sopra e così

Ti osservo mentre sbucci le patate

Accanto ai fornelli nella mia cucina

E amo il vecchio in te

Non importa come cambi

Hai sempre qualcosa dei tuoi genitori

Le tue braccia sanno ancora

Come prima ci si dava calore