Secondo vari funzionari statunitensi l’amministrazione Trump ha messo a punto diverse alternative a un’azione militare in Venezuela, compresi attacchi diretti alle unità che proteggono il presidente Nicolás Maduro e manovre per prendere il controllo dei giacimenti petroliferi del paese. Donald Trump non ha ancora deciso come procedere né se farlo. I funzionari hanno affermato che non vuole approvare operazioni che possano mettere in pericolo i soldati statunitensi o portare a un fallimento imbarazzante.

Le linee guida sono ancora in fase di elaborazione, ma secondo alcuni funzionari la tesi sostenuta sarà che Maduro e i vertici della sicurezza venezuelana sono figure centrali del cartello de los Soles, definito dagli Stati Uniti un gruppo narcoterroristico. Il dipartimento di giustizia potrebbe stabilire che questa definizione rende il presidente venezuelano un obiettivo legittimo, nonostante la legge statunitense vieti l’omicidio di leader di altri paesi.

Il dipartimento di giustizia ha rifiutato di commentare. Il tentativo di giustificare un attacco a Maduro sarebbe l’ennesimo sforzo compiuto dal governo statunitense per ampliare i propri poteri legali. Wash­ington ha già condotto omicidi mirati di presunti narcotrafficanti che, fino a settembre, erano perseguiti e arrestati in mare, non uccisi con attacchi di droni.

Trump ha rilasciato una serie di dichiarazioni pubbliche contraddittorie sulle sue intenzioni, sugli obiettivi e sui motivi di eventuali azioni militari. Ha annunciato che agli attacchi contro le barche nei Caraibi e nel Pacifico orientale, in cui finora sono morte più di settanta persone, sarebbero stati aggiunti degli attacchi terrestri. Ma non è ancora successo.

Quando il 3 novembre Cbs news gli ha chiesto se gli Stati Uniti stiano andando verso una guerra contro il Venezuela, ha risposto: “Ne dubito. Non credo, ma ci hanno trattato molto male, e non solo in materia di droga”. Trump ha ribadito la sua accusa infondata secondo cui Maduro avrebbe aperto le carceri e gli istituti psichiatrici per inviare negli Stati Uniti affiliati dell’organizzazione criminale Tren de Aragua. Poi, quando gli hanno chiesto se Maduro abbia i giorni contati alla guida del Venezuela, ha risposto: “Credo di sì”.

Secondo i suoi collaboratori, Trump ha più volte manifestato delle riserve, in parte per paura che l’operazione possa fallire. Il presidente non ha fretta di prendere una decisione e ha chiesto quali potrebbero essere i vantaggi per gli Stati Uniti, concentrandosi in particolare sull’idea che Washington potrebbe aggiudicarsi una parte del petrolio venezuelano.

A spingere per le scelte più aggressive sono il segretario di stato statunitense Marco Rubio, che è anche consigliere per la sicurezza nazionale ad interim, e Stephen Miller, vicecapo di gabinetto e consigliere per la sicurezza nazionale di Trump. In privato Rubio e Miller sostengono che bisogna costringere Maduro a lasciare il potere.

“Trump ha inviato un messaggio chiaro a Maduro: smetti di mandare droga e criminali nel nostro paese”, ha detto la portavoce della Casa Bianca Anna Kelly. “Il presidente ha chiarito che continuerà a colpire i narcoterroristi coinvolti nel traffico illegale di droga; tutto il resto è speculazione e dev’essere trattato come tale”.

È probabile che Trump prenderà una decisione dopo l’arrivo l’11 novembre ai Caraibi della Gerald R. Ford, la più grande portaerei statunitense che trasporta circa cinquemila marinai e più di 75 velivoli tra aerei d’attacco, sorveglianza e supporto, compresi i caccia F/A-18. Dalla fine di agosto il numero di militari statunitensi nella regione è in aumento. Anche senza portaerei, ce ne sono circa diecimila: a bordo di navi da guerra e dislocati nelle basi di Puerto Rico.

Nelle ultime settimane il Pentagono ha inviato bombardieri B-52 e B-1 dalle basi della Louisiana e del Texas per missioni aeree al largo delle coste venezuelane, descritte dai militari come una dimostrazione di forza. I B-52 possono trasportare decine di bombe di precisione, mentre i B-1 hanno una capacità di carico di 34mila chili di munizioni guidate e non guidate. Anche il 160° reggimento aereo per le operazioni speciali, che ha condotto vaste operazioni antiterrorismo con elicotteri in Afghanistan, Iraq e Siria, di recente ha svolto quelle che il Pentagono ha definito esercitazioni al largo delle coste venezuelane.