e mi sta a pennello.

Sono sorpresa. Eravamo

quando mia madre era piccola, e che salì in macchina

Ma poi è cambiata. Non ha voluto

perché ho ribaltato i sassi dei fiumi,

e nemmeno una volta sei stata al mondo con fatica, a stento.

Perché è proprio questo che desidero:

Perché non tutto il nero è lutto.

Elisa Díaz Castelo è una poeta, scrittrice e traduttrice nata a Città del Messico nel 1986. Questa poesia è uscita nella raccolta Planetas habitables (Almadía 2023). Il titolo originale è Herencia electiva . La traduzione è di Monica Rita Bedana.