Zelda Williams, figlia dell’attore Robin Williams, morto nel 2014, si scaglia contro le persone che usano il padre per creare contenuti con l’intelligenza artificiale (ia): “Smettetela di mandarmi video di papà”, ha scritto. “Non state facendo arte, state creando hot dog disgustosi dalla vita degli esseri umani, infilandoli poi in gola a qualcun altro sperando vi metta like”. Attori famosi a parte, l’uso dell’ia per “riportare in vita” persone decedute è in forte crescita. Scrive Nature: “Alcuni ricercatori tedeschi hanno intervistato diverse persone in lutto che hanno usato bot di questo tipo, che erano disposte a sospendere l’incredulità per chiudere serenamente con le persone perse”.