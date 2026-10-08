Francesco Filippi, storico e formatore, da tempo si è dato una missione: fornirci una bussola per navigare la storia che abbiamo attraversato.

I suoi libri – tra cui vanno ricordati i due best seller Ma perché siamo ancora fascisti? e Noi però gli abbiamo fatto le strade – uniscono al linguaggio diretto, oseremo dire popolare, un forte approfondimento storico. In La bugia della guerra, dedicato ai ragazzi ma ottimo anche per gli adulti, Filippi si chiede perché l’essere umano finisca sempre a fare la guerra per risolvere le controversie. La guerra non è bella, anzi. Porta morte, devastazione, annientamento, eppure gli esseri umani continuano a farla dalla notte dei tempi. Filippi quindi si mette davanti al concetto di “guerra” e comincia a decostruire tutto quello che ne sappiamo. Non esiste, dice Filippi, una guerra giusta o necessaria. Tutto nella guerra, la retorica dell’onore o del nemico inconciliabile, alla fine è solo una menzogna. E per esaminare tutto questo Filippi invita il lettore a fare una galoppata tra le guerre, prima e seconda guerra mondiale, guerra dei cent’anni e altre, ponendo domande importanti. Come scoppia una guerra? Come finisce ? Un po’ manuale di storia, un po’ pamphlet filosofico, una lettura che senza dubbio può aiutare la didat­tica.