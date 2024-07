Craig Avery è cresciuto in una famiglia originaria di Terranova e Labrador, una regione remota del Canada orientale. È l’unico biondo di tre fratelli ed è molto più alto di loro. Tutti notano questa diversità, e li prendono in giro dicendogli che non sono veramente parenti. Uno dei fratelli Avery lavora sulla piattaforma petrolifera Hibernia insieme a Clarence Haynes, uno sconosciuto che stranamente gli somiglia molto, motivo per cui i colleghi li confondono spesso tra di loro. Un giorno il fratello di Craig e Clarence si raccontano un po’ delle loro origini: scoprono che sono cresciuti nello stesso villaggio, che Clarence ha quasi lo stesso compleanno di Craig e che i due sono nati nello stesso ospedale. A partire dagli anni cinquanta il governo canadese aveva cominciato ad aprire ospedali nelle zone più remote del paese. Ma erano strutture poco attrezzate e con scarse risorse economiche, e gli operatori, sia medici sia infermieri, erano reclutati tra gli abitanti e non avevano una grande formazione. All’età di 52 anni Craig Avery e Clarence Haynes si conoscono di persona e ci mettono poco a capire di essere stati scambiati alla nascita nell’ospedale rurale in cui erano nati. La conduzione di Luke Quinton e la costruzione degli episodi riescono a mantenere molto alta la tensione di una storia i cui risvolti inaspettati sembrano non avere fine. ◆