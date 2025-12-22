on resta neanche un’auto nel parcheggio del carcere di Cadereyta e il sole picchia come una bottigliata in testa. Parcheggiamo nell’ultimo buco, in un triangolo formato da un muro di cemento, un pezzo di terreno incolto e una garitta di sorveglianza. Scendiamo dalla Cutlass, firmiamo il registro degli sbirri e percorriamo a piedi un corridoietto di rete cromata, senza tetto e con il filo spinato sopra. Dopo un’ora lo vediamo arrivare. Lo riconosciamo da lontano, quando supera la seconda porta.

“Sembra che l’abbiano passato in candeggina”, dice Nelson. “Chiudi il becco”. “Pare che l’abbiano lavato a suon di botte. Sembra più vecchio e più scassato di Don Manos, che Dio l’abbia in gloria”. Mi piazzo dietro di lui e gli mollo una pacca nelle costole. Nelson si piega, dai suoi due metri e dieci di altezza, come se gli avesse fatto male. Bebito supera le ultime due porte, gli vado incontro e ci abbracciamo e Nelson ci raggiunge, ci abbraccia pure lui e ci stringe con la sua goffaggine da orso e torniamo verso il parcheggio, ognuno ancora con un braccio attorno alle spalle dell’altro. Lungo il corridoio ci sono secondini ogni tre o quattro metri, e davanti a loro non si dice manco ciao. Saliamo sulla Cutlass in silenzio. Nelson al volante, Bebito davanti, io dietro. “Chi ti ha dato la grana?”, chiede Bebito appena chiudiamo le portiere. “Zio Chapete. Da parte di Maruca”. “Vecchia stronza. Lei e Urko”.

“Urko si sta occupando della faccenda del fu-nerale”. “Quanto ti hanno dato?”. “Centomila”. “Taccagni di merda”. “Lo so, bro. Erano ottantamila. Vuoi il resto?”. Bebito mi guarda dal retrovisore. Ha gli occhi pieni di lacrime. “Sei mio fratello. Quando mai ti ho chiesto il resto?”. Mi rincuora: sono tre settimane che non becco un lavoro. Quei ventimila mi basteranno per tirare avanti un mese. Poi mi ricordo che il corpo di mio padre è ancora steso in attesa che qualcuno lo lavi, lo trucchi, gli metta il vestito e la cravatta, e l’entusiasmo svanisce. “Ti vedo bene”, dice Nelson, aggrappato al volante mentre usciamo dallo svincolo e aspettiamo che passi un camion pieno di arance di Montemorelos per immetterci sulla strada verso Monterrey. Bebito abbassa il finestrino e si guarda nello specchietto laterale. “Mi vedo uno schifo. Ho passato quattro mesi in galera, in mezzo a tutti gli altri, perché Urko ha detto che non aveva intenzione di pagare per farmi avere dei privilegi. Mi hanno pestato a sangue”.

Si fa altre due sniffate e tira su con il naso e tossisce e ridà la bustina a Nelson e poi si gira del tutto all’indietro per guardarmi in faccia.

Ci fermiamo alla pompa di benzina. Bebito manda Nelson all’Oxxo a prendere birre e sigarette e scende dall’auto e si mette a fare il pagliaccio davanti al mio finestrino: si toglie la maglietta per mettere in mostra i muscoli che si è fatto in un anno di galera. Nelson torna e Bebito si rimette la maglietta e salgono entrambi davanti e Nelson mette in moto la Cutlass e Bebito si accende una Marlboro, stappa una Tecate e mi porge una lattina. Dico di no.

“Papà ha detto che non ti avrebbe ammazzato solo perché sei sangue del suo sangue, ma che quando ti rivedeva ti sparava una pallottola nel culo”.

“Non si faceva più di un cazzo”, interviene Nelson. “Da quando era uscito dal Boston. Lo so perché gli ho offerto un tiro e per poco non mi piglia a botte. È che, bro, era rimasto un po’ segnato. Anche lui l’avevano messo in cella insieme a tutti gli altri. Avevamo pagato perché avesse dei privilegi, ma il tizio che avevano messo alla sicurezza non ha voluto la grana. Era tipo una lezione per quella guardia che avevamo fatto sparire. Ogni giorno gli davano delle bastardissime scosse nei coglioni. Perché pensi che abbia ceduto le case e le auto ai federali? Non si sarebbe mai arreso se non l’avessero tenuto per le palle”.

“Sì. Non so bene com’è andata. Tua madre ha parlato con la mia e poi lei con me. Dicono che gli è venuto un infarto in bagno”.

Nelson annuisce. Resto a guardarlo senza che se ne accorga. Non avevo notato che è pieno di capelli bianchi. Ricordo quando era un colosso che colpiva di testa i palloni contro la porta avversaria nelle partite di strada al parco della raffineria della mia infanzia.

“Non è stato lui”, si azzarda a dire Nelson. “Quel giorno stava al bancone. Secondo te ordinava una sparatoria in cui sarebbe stato coinvolto?”.

Nelson svolta a destra, riprendiamo Guerrero dove la traversa finisce contro il muro intonacato con pezzetti di specchi rotti, poi Nelson gira a sinistra e attraversiamo Treviño su calle Marco Polo, verso Vidriera. Parcheggiamo davanti a La Boda romana, il locale che era di papà. Ci sono i sigilli con scritto “chiuso” su tutte le porte e le finestre. La facciata è piena di buchi di Ak-47. Gli spari si confondono con vecchie scrostature dei muri che rivelano quindici o venti spessi strati di vernice.

Parcheggiamo. Scendiamo dalla macchina. Ci passano vicino i polpacci di tre cuginette cicciottelle e formose in minigonna. Gli uomini che ci restano (non saranno più di otto) si scansano per farci passare verso il marciapiede. Indossano abiti neri mezzo storti, comprati all’ultimo momento da Del Sol o El Nuevo Mundo. Ci imbattiamo in Iris: tacchetta, con un aspetto terribile, avanti e indietro di fronte all’entrata del parcheggio.

Nelson gira il volante della Cutlass e si dirige verso il parcheggio. Vedo zio Chapete vicino a un telefono pubblico. Indossa un abito nero e ha le braccia conserte e mormora una preghiera. Guarda in lontananza.

Tony è fermo sulla parte più alta: alcuni gradini larghi e pieni di gente, sopra il marciapiede. Le sue urla si sentono fino a metà della strada. Mentre passiamo davanti all’agenzia funebre, abbasso il finestrino dell’auto per avere un’immagine chiara di quello che sta succedendo. Tony sta piantando un indice nel petto di un grassone ben vestito che fa da guardia alla porta. Il tipo si pizzica un orecchio come se stesse per strapparselo. Qualche gradino più in basso rispetto alla discussione, Muñeco fuma.

Urko si copre di nuovo l’occhio strabico con il palmo della mano, per guardarmi di sottecchi con l’altro. Dietro di noi ci sono Maruca, zio Chapete, Tony e sua madre Marta. Mi volto e cerco Bebito e lo vedo qualche gradino più in basso, abbracciato da Muñeco e da sua madre donna Quecha e protetto dai due metri e dieci di altezza di Nelson. Mi viene in mente, senza motivo, che Nelson era l’autista che ci portava a scuola da piccoli. Faccio un cenno dubbioso a Bebito e lui mi manda un bacio con la punta delle dita e mi sorride con uno di quei suoi sorrisi perfetti che, insieme ai pick-up ultimo modello, al Buchanan’s, alla musica Banda e alle armi di grosso calibro che gli comprava mio padre, gli hanno dato il privilegio di scoparsi i più bei culi del Regno.

Si volta e, senza aspettare risposta e prendendomi per il braccio, mi accompagna verso l’ingresso dell’agenzia di pompe funebri. Gli altri ci seguono. Iris prova a infilarsi davanti con la sua silhouette da hostess di ristorante di lusso, ma Urko le dà una gomitata e per poco non la fa cadere.

Indossa una giacca di pelle tre quarti Dolce & Gabbana che, nel caldo soffocante dell’estate nel Nuovo Regno di León, lo fa sembrare elegante come un gang-ster italiano e allo stesso tempo ridicolo come un figlio di un elettore del Partito di azione nazionale di San Pedro. Si copre con la mano l’occhio strabico per vedere meglio. Lo trovo ingrassato. Si gira verso Bebo e dice, scoprendosi la faccia e fingendo di parlare a tutti:

“Scusami, cugino: gli avevo spiegato che dovevano aspettare il figlio maggiore. Ma siccome sono delle vere teste di cazzo, mi hanno confuso con te”.

Passano meno di dieci minuti. Urko scende da una Land Rover scortato da Vicky, il suo autista, e da un tirapiedi basso e tarchiato, che di sicuro si sta scopando. Dietro di loro ci sono zia Maruca e donna Quecha, la madre di Muñeco e di Bebito.

Marta, la madre di Tony, afferra suo figlio. È il fratello che conosco meno: l’avrò visto dieci volte in tutto. Don Manos Torpes non lo voleva nel giro. Studia. Non deve avere neanche diciotto anni. Si mette a urlare. Si libera dalla madre e torna verso di noi. Io, Tony, Bebito e Muñeco ci sediamo sul marciapiede ad aspettare che mio cugino Urko si faccia vivo e ci dia il permesso di entrare a salutare il vecchio.

Zio Chapete ci accoglie a braccia aperte in mezzo al marciapiede, come se volesse abbracciarci e allo stesso tempo impedirci di passare. Ha gli occhi rossi perché si è appena fatto uno spinello.

Il grassone ben vestito che fa la guardia alla porta apre entrambe le ante di legno e ci lascia passare.

Io e Urko avanziamo barcollando, spinti da quelli che ci stanno dietro. È buio. Si sente il clic di un interruttore. Poi si sente il ronzio che fanno i vecchi neon lunghi, che vibrano come frigoriferi. Una macchia di luce piatta cade sulle mattonelle. In fondo a una stanza lunga, dipinta di verde e caffè, c’è il feretro. È coperto da composizioni floreali bianche, gialle e viola. Urko mi lascia il braccio. Sento la gente dietro di me appiattirsi lungo le pareti della cappella, come se volesse stare alla larga dal morto. Sento l’odore nauseabondo dei ceri che cominciano a essere accesi. Sento i primi singhiozzi, tutti falsi, tranne quello di Bebito che, da qualche angolo alle mie spalle, più che un pianto sembra un respiro rauco, un rantolo di muco rappreso.

Mi avvicino al feretro con gli occhi asciutti. All’improvviso mi vergogno di non avere la cravatta. Penso al mattino in cui l’ho conosciuto.

Avevo sette anni e mia nonna mi tirò giù dal letto (era ancora notte) e mi consegnò a mia madre alla porta sul retro di un bordello che si chiamava El Siglo XX. Quello che ricordo meglio è com’era truccata: mamma aveva le palpebre coperte da un ombretto argentato che le arrivava fino alle tempie.

Mentre si struccava con la crema Theatrical, mi portò in taxi a bere un frappè in un posto in calle Villa-grán. Stava albeggiando quando lo incontrammo dall’altra parte della strada. Stava montando una bancarella di magliette heavy metal.

“Salutalo”, mi disse lei. “È tuo padre”.

Mia madre continua tuttora a sostenere che lo trovammo per caso, ma io so che l’aveva pianificato: si era innamorata di un tizio che non mi sopportava, e così aveva fretta di liberarsi di me. Due mesi dopo andai a vivere a casa di Manos Torpes – nel quartiere tutti chiamavano così mio padre perché riusciva a tenere tra le dita una bottiglia da un litro di Carta Blanca come fosse una da mezzo. Aveva pugni potenti quanto quelli di Julio César Chávez e dita e palmi più robusti di quelli di Blue Demon.

Anni dopo l’aiutai a gestire lo spaccio al dettaglio a colonia Treviño. Mi chiamavano Manitas. Ma anche se ero il maggiore, per papà non sono mai stato il primogenito. Quel posto è spettato a Bebito, il figlio di donna Quecha, con la quale si sposò. Lo sapevamo tutti. Tutti lo rispettavamo. Tranne, a quanto pare, mio cugino Urko.

Mi metto sull’inginocchiatoio di legno e cuscini di raso, in modo che la mia testa resti appena sopra la sua, che giace orizzontale e comoda – o almeno così pare – nella bara aperta. Il suo volto è ancora quello dell’unico stronzo più bello di me che io abbia mai visto in vita mia.

I froci dell’agenzia funebre non hanno osato rovinarlo: appena un tocco di trucco. Ha una barba sale e pepe ben curata, si notano le zampe di gallina e il naso e la bocca sottili e anche la cicatrice di una coltellata che gli attraversa l’occhio sinistro. È bello, il mio vecchio. Mi viene voglia di ucciderlo. Mi viene voglia di dargli un bacio sulla bocca.

A mezzogiorno del giorno dopo, quando usciamo dal cimitero, Bebito ci costringe ad andare a mangiare qualche taco, prima di avviarci al rosario.

“Dobbiamo arrivare insieme e per ultimi”, ordina.

Marta, la madre di Tony, non vuole lasciare che suo figlio venga con noi finché Bebito non giura sulla memoria di Don Manos che è per la sua sicurezza, che zero coca e che non gli faremo bere troppa birra. Alla taquería io e Nelson ci sediamo a un altro tavolo per non far incazzare Muñeco. Poi ripartiamo tutti insieme con la Cutlass verso La Boda romana.

“Vai verso avenida Carranza”, ordina Bebito a Nelson.

Io, Tony e Muñeco siamo ammucchiati sul sedile posteriore. Muñeco sta attaccato al finestrino pur di non toccarmi, come se avessi la rogna. Di tanto in tanto mi guarda oltre la spalla e avrebbe voglia di spararmi.

“Qui”, dice Bebito.

Parcheggiamo in Magallanes, la via parallela sul retro del locale. Abbassiamo i finestrini per accenderci una Marlboro. L’isolato è deserto. Soffia quel venticello rovente che esce dalla bocca a Monterrey d’estate. Non si sente niente, solo molto in lontananza gli accordi di Eslabón por Eslabón. Ognuno si fuma il suo.

“Voglio una pistola”, dice Tony.

“Che cazzo di pistola, ragazzino del cazzo. È un funerale, non un lavoro”.

“Allora perché non entriamo dalla porta principale, come gli altri?”.

Bebito non risponde.

Saliamo la grata di casa di Norma, prima Nelson e Bebito e poi Tony e poi io. A Muñeco bisogna dare una mano perché è fuori forma. Ci sediamo sul tetto mentre Nelson scavalca un paio di muri di cinta e scende fino in cortile lungo il muro di casa di Conchis. Lo aspettiamo giocando a lanciare monete da cinque pesos contro il muro di mattoni. Saranno quasi le quattro e il sole batte come una bottigliata in testa e fa un caldo cane, ecco perché mi tolgo la camicia. Dopo circa quindici minuti, si sente un fischio. Mi avvicino al bordo dei tetti. Dal cortile della Boda romana, Nelson mi saluta con una bustina da un’oncia di coca. Scendiamo dal muro. Vicky, l’autista di Urko, ci viene incontro.

“Che diffidenti”.

Nessuno risponde.

Dentro continua a suonare Lalo Mora, e ci sono Buchanan’s 18 da due litri presi al Costco e bustine di coca e specchi da 15x20 centimetri su tutti i tavoli e in cucina c’è El Carnal che, a tutta velocità, prepara enormi tortillas di coscia e carne sfilacciata e accanto al jukebox ci sono uno sgabello alto e un cuscino rosso con pile di monete da dieci pesos: tutto come aveva disposto Manos Torpes. Maledetto Urko, non si è dimenticato nemmeno delle spogliarelliste bulgare di don Raciel Pulido, che ora ballano in un angolo, annoiate, senza palo e con addosso tute dai colori sgargianti.