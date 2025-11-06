Affresco ricco e ambizioso dell’India in trasformazione, con Calcutta e il leggendario hotel al centro di storie intrecciate di politica, arte e passioni, che riflettono le contraddizioni e l’energia del paese. Joshi è nato a Calcutta nel 1960.
L’incontro e la separazione di due giovani tra le colline di Darjeeling e la città di Mumbai prima della depenalizzazione dell’omosessualità. Rao, nato e cresciuto in Kenya, ha radici familiari indiane e un forte legame culturale con l’India.
Le vicende di due famiglie s’intrecciano in questo thriller letterario ambientato in una futura Calcutta piegata dal cambiamento climatico. Majumdar è nata a Calcutta nel 1987. Vive a New York.
Tara lotta per sfuggire alla miseria del suo villaggio nel Punjab e costruirsi una vita migliore in città. Dur e Aziz Amna è nata nel 1992, in Pakistan. Risiede negli Stati Uniti.
Internazionale pubblica ogni settimana una pagina di lettere. Ci piacerebbe sapere cosa pensi di questo articolo. Scrivici a: posta@internazionale.it
Questo articolo è uscito sul numero 1639 di Internazionale, a pagina 83. Compra questo numero | Abbonati